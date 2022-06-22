Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации организовано переселение 86,8 тысячи жителей, из которых 59 тысяч человек завершили переезд в новые квартиры, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, по реновации введен в эксплуатацию 191 новый дом — это 2,5 млн кв. метров жилой площади. Из них 182 новостройки уже переданы под заселение.

На сегодняшний день по реновации в Москве расселяется или уже полностью расселено 514 старых пятиэтажек. Продолжается строительство и проектирование 408 объектов площадью 7,3 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов.

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