Джакарта, 22 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Синабанге в индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Вероятность цунами отсутствует», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 43 километрах от Синабанга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.