Москва, , 09:00 — REGNUM Украинские военные участвовали в организации протестов в Казахстане в январе 2022 года. Об этом рассказал на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на Украине до начала российской спецоперации действовали четыре военных центра информационно-психологических операций. Главный 72-й центр находился в городе Бровары Киевской области, 74-й центр — во Львове, 16-й — в Житомирской области и 83-й - в Одессе.

«83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», — сказал хакер РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января массовые протесты начались в городах Казахстана Жанаозене и Актау — жители выступили против повышения цен на сжиженный газ. Затем к протесту подключились другие города, манифестации переросли в беспорядки. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение и провести контртеррористическую операцию.

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