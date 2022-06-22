Самара, , 08:49 — REGNUM Санкции предоставили возможность выйти на рынок производителю сыров в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сыры Rabstol.net

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Сообщается, что в области идет работа по импортозамещению санкционной продукции — вина и сыра. Так, в Безенчукском районе работает самая северная винодельня России. Площадь виноградников здесь составляет 70 га. Вся выпускаемая продукция зарегистрирована и лицензирована.

Отмечается, что одно из фермерских сообществ региона активно включилось в процессы импортозамещения сыра.

«Сложившиеся условия пришли нам на помощь. Санкции стали подспорьем выхода на рынок, они помогают занять освободившиеся зарубежные ниши. Потому что у нас нет конкурентов европейских. Наши сегодняшние покупатели раньше приобретали сыры в Европе, а теперь, оценив качество и вкус нашего продукта, пишут мне, делают заказы и благодарят», — приводит пресс-служба слова владельца сыроварни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начал работу региональный центр импортозамещения.