Дублин, 22 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Совокупный объём российских активов, замороженных Ирландией, составляет 1,72 млрд евро. Об этом сообщает The Irish Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Издание ссылается на данные Центробанка Ирландии. Уточняется, что большая часть активов приходится на различные фонды и компании, связанные с попавшими под санкционные ограничения физическими и юридическими лицами из РФ.

Ранее объём активов из России, замороженный Ирландией, оценивался в 840 млн евро.