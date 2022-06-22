Якутск, , 08:50 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил двух заместителей министерства по культуре и спорту региона. Должности получили Александр Бугаев и Гаврил Мохначевский, сообщил руководитель республики 22 июня в своём телеграм-канале.

Глава Якутии Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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Александр Бугаев получил повышение и будет работать первым заместителем министра. Заместителем главы министерства стал Гаврил Мохначевский, ранее он работал директором республиканского центра национальных видов спорта им. Василия Манчаары.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Якутии назначены два новых замминистра финансов. Должности замруководителей ведомства заняли экс-аудитор региональной счётной палаты Елена Хиль и Варвара Иванова, ранее возглавлявшая департамент бюджетно-финансового контроля минфина республики.