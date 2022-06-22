Афганистан, 22 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Древний буддийский город, высеченный в горах недалеко от Кабула, находится под угрозой исчезновения, так как находится на одном из крупнейших в мире месторождений меди, сообщает 22 июня France-Presse.

(сс) Helena Статуя Будды

Расположенный на стыке эллинистической и индийской культур, Мес Айнак, возраст которого предположительно составляет от 1 000 до 2 000 лет, когда-то был огромным городом, где велась добыча и торговля медью.

Город был забыт на протяжении столетий, пока его вновь не открыл французский геолог в начале 1960-х годов. По размерам и значимости Мес Айнак сравнивают с Помпеями и Мачу-Пикчу.

Археологи обнаружили в нем буддийские монастыри, ступы, крепости, административные здания и жилища, а также сотни статуй, фресок, глиняных изделий, монет и рукописей. Также была найдена керамика, относящаяся к бронзовому веку — задолго до зарождения буддизма.

Несмотря на то, что в начале века Мес Айнак был разграблен, он до сих пор остается «одним из красивейших археологических комплексов» в мире, говорит Бастьен Варутсикос, археолог французской компании Iconem, которая работает над оцифровкой города и его наследия.

Однако талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вернулись к власти в августе 2021 года, необходимо найти новые источники дохода в условиях заморозки международной помощи.

В 2007 году китайский горнодобывающий гигант Metallurgical Group Corporation возглавил горнодобывающий консорциум и подписал контракт стоимостью 3 миллиарда долларов на добычу меди на месторождении, где находится Мес Айнак, в течение 30 лет.

Пятнадцать лет спустя работы так и не начались — задержки вызваны разногласиями между Пекином и Кабулом по поводу финансовых условий контракта.