Донецк, 22 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Украинские нацисты произвели артиллерийские обстрелы населённого пункта Еленовка и Киевского района Донецка. Об этом 22 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:45 (совпадет с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 08:30 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, по которому было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что геополитический конфликт на Украине имеет шансы перерасти в состязание на выносливость между ЕС и Россией.