Москва, 22 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Украина хочет быть съеденной польским или каким угодно историческим субстратом, лишь бы не жить и творить, развиваясь внутри русского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на канале движения в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Украины вне русской истории и русского исторического субстрата не существует, или то, что существует — микроскопично. Польша — существует. Поэтому, как только Украина выходит из русского смыслового поля, из вот этого метаисторического субстрата, в котором она может жить, она попадает в другой субстрат. Ни одна из таких наций самодостаточной не становится», — заявил Кургинян.

Теперь, когда все это просыпается с польской стороны, и когда этому подыгрывают определенные силы на Украине, становится ясно, что в русском лоне можно было жить, творить и развиваться, а в том — нужно будет подвергаться санации. Одновременно с этим Украине хочется быть съеденной. Ни о какой суверенности речи и быть не может, добавил он.