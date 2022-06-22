Кабул, , 08:43 — REGNUM Комитет по санкциям ООН запретил совершать зарубежные поездки маулави Абдул Баки Хаккани, министру образования, и Саиду Ахмаду Шахидхейлю, заместителю министра образования Афганистана, за введение запрета на образование для девочек, пишет «Франс Пресс».

Однако Комитет ООН по санкциям согласился продлить освобождение от запрета на поездки 13 высокопоставленных чиновникам Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще на три месяца.

Запрет на поездки для ряда официальных лиц Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был снят в 2019 году бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы подготовить почву для мирных переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Освобождение от запрета на поездки, которое позволяло 15 чиновникам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выезжать за границу для мирных переговоров, должно было закончиться в понедельник, 20 июня.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они проводят строгую политику в отношении женщин. Женщины в Афганистане лишены права на работу, образование, путешествия и спорт.

Дипломаты сообщили агентству «Франс Пресс», что после трудных переговоров Комитет ООН по санкциям согласился продлить освобождение от запрета на поездки 13 лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на «60 дней + 30 дней».

Некоторые страны выступали за отмену всех освобождений от поездок из-за ухудшения прав женщин, но некоторые протестовали.

Согласно дипломатическому источнику, освобождение от запрета будет автоматически распространено на 13 высокопоставленных должностных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение третьего месяца, «если против этого не будет возражать какой-либо член совета».

Однако экономические санкции, включая банковские операции и замораживание активов, остаются в силе.

В число высокопоставленных деятелей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрет на поездки которых был снят в 2019 году, входят: Абдул ГаниБарадар и Абдул Салам Ханафи, заместители премьер-министра, Шир Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел, ШахабуддинДелавар, министр горнодобывающей промышленности, Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел, Абдул Хак Васек, директор разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хайрулла Хайрхах, министр информации и культуры, и Мохаммад Халид Ханафи, глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.