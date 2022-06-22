Чита, , 08:43 — REGNUM Акцию по сбору книг для библиотек города Дебальцево Донецкой Народной Республики объявила забайкальская библиотека имени А. С. Пушкина, сообщает 22 июня министерство культуры Забайкалья.

Книги для жителей Донбасса Министерство культуры Забайкалья

«Мы очень надеемся на помощь неравнодушных граждан. Принимаем в дар издания в хорошем состоянии. Приветствуется отечественная классическая и современная литература для детей и взрослых, литература, рекомендуемая для школьных библиотек, словари и справочники по русскому языку», — рассказали в библиотеке.

Акция по сбору литературы стартовала благодаря телемосту между Читой и Дебальцево.

По словам работников учреждения, забайкальцы с любовью и пониманием приносят книги в Пушкинскую библиотеку. Одним из них стала известная детская писательница Алла Озорнина, передавшая в дар большую подборку печатных изданий, как местных авторов, так и литераторов из ближнего и дальнего Зарубежья.

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