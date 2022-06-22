Кишинёв, 22 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии продолжает считать начало Великой Отечественной войны 22 июня днём скорби. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в своём телеграм-канале.

User:Zserghei Мемориальный комплекс «Вечность» в Кишиневе

«Попытки переписать историю, приуменьшить или исказить вклад советского народа в избавление мира от фашистской чумы не увенчаются успехом. Мы — потомки победителей, и всегда будем помнить об этом», — написал Додон.

Он отметил, что та война советского народа против фашистских захватчиков была самой масштабной и ожесточённой. Потомки тех, кто в ней победил, преклоняются перед предками за их героизм.

Напомним, действующий президент Молдавии Майя Санду в этом году не приняла участия ни в одном мероприятии 9 Мая. В пресс-службе главы государства сообщили, что она заболела. 10 мая она уже выздоровела и проводила официальные встречи.