Бад-Хомбург, Германия, 22 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Германии Юле Нимайер в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Тигран Ширинян Дарья Касаткина

Касаткина три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 из 16 брейков.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Кэйти Суон (Великобритания) — Бьянка Андрееску (Канада).