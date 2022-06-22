Москва, 22 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Шведский производитель мебели IKEA начал уведомлять руководство торговых центров о намерении расторгнуть договоры аренды, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

IKEA

Так, IKEA намерена досрочно разорвать договор в одностороннем порядке. Источники газеты отметили, что это обернется для компании крупными штрафами

Один из источников утверждает, что подобные предупреждения получили почти все торговые центры в России, где представлен бренд.

Как сообщало ИА REGNUM, компания IKEA заявила о продаже своих фабрик в России. Розничный бизнес останется в состоянии «паузы».

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