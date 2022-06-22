Москва, 22 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сообщения о том, что российские власти якобы готовят массовую мобилизацию, не более чем фейк. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Ранее публикации о подготовке массовой мобилизации в России появились в британских СМИ. Пескова спросили, фейки ли это.

«Да. Это чистые фейки», — сказал представитель Кремля «Интерфаксу».

Западные чиновники в беседе с британскими изданиями утверждали, что массовая мобилизация в РФ «вот-вот начнётся». При этом Москва якобы начнёт с «беднейших регионов».

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