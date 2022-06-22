Иркутск, 22 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Министр МЧС России Александр Куренков 22 июня прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по случаю Дня памяти и скорби Куренков и глава Приангарья Игорь Кобзев возложили цветы к Вечному огню в Иркутске.

Правительство Иркутской области Глава МЧС в Иркутске

В рамках рабочего визита состоится встреча главы МЧС с ветеранами регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС и пожарной охраны

Правительство Иркутской области Иркутская область. День Пямяти и скорби

В новом здании специализированной пожарно-спасательной части Главного управления министр вручит личному составу пожарные автоцистерны и пожарно-техническое вооружение, а также государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. В Байкальском поисково-спасательном отряде пройдёт смотр техники и объектов инфраструктуры.

В этот же день в здании областного правительства пройдёт координационное совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава МЧС Александр Куренков является эффективным управленцем, заявил президент России Владимир Путин в штаб-квартире Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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