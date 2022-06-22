Москва, 22 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В среду, 22 июня, в столице России во второй половине дня ожидает улучшение погоды. Температура воздуха в городе прогреется до +22 °C. Об этом 22 июня рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

Как отметила синоптик, слова которой приводит РИА Новости, 22 июня влияние дождливого циклона на погоду в Москве и Подмосковье будет постепенно ослабевать, и в столичный регион с северо-западного направления начнет распространяться гребень антициклона.

«Так что в первой половине дня у нас будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди. А в послеполуденные часы в разрывах облаков начнёт пробиваться солнце, погода возьмёт курс на улучшение и станет теплее, чем накануне. В черте города мы обещаем повышение температуры до плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23», — сказала она.

Также Волосюк уточнила, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит 741 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода летом 2022 года ожидается в России неоднородная, сильная жара, как в прошлом году, вряд ли придёт.