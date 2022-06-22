В Афганистане в результате землетрясения погибли более 250 человек
Кабул, 22 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В провинциях Пактика и Хост, расположенных на востоке Афганистана, в результате землетрясения погибли не менее 255 человек. Об этом со ссылкой на правительственный источник 22 июня сообщает телеканал Al Jazeera.
По предварительным данным, мощные подземные толчки привели к обрушению нескольких домов. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из-под завалов. Пострадавшими, которым оказывается медицинская помощь, на данный момент числятся порядка 150 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане утром 22 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от города Хост (96,1 тыс. жителей) и в 64 километрах к юго-востоку от города Гардез (103 тыс. жителей).