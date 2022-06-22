Кабул, 22 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В провинциях Пактика и Хост, расположенных на востоке Афганистана, в результате землетрясения погибли не менее 255 человек. Об этом со ссылкой на правительственный источник 22 июня сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM После землетрясения

По предварительным данным, мощные подземные толчки привели к обрушению нескольких домов. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из-под завалов. Пострадавшими, которым оказывается медицинская помощь, на данный момент числятся порядка 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане утром 22 июня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от города Хост (96,1 тыс. жителей) и в 64 километрах к юго-востоку от города Гардез (103 тыс. жителей).