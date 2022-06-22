Кемерово, , 08:46 — REGNUM Кемеровский завод «Кузбасский Скарабей» в сентябре планирует выпустить первую партию бумаги и картона из макулатурного сырья. Сейчас в новом цехе заканчивается монтаж оборудования, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Производство бумаги Admoblkaluga.ru

«Предприятия Кузбасса активно подключились к реализации программы импортозамещения, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Нам важно заполнить те ниши, которые освободились после ухода с рынка компаний из недружественных стран».

Отмечается, что на предприятии будет создано дополнительно 120 рабочих мест. Объём налоговых поступлений в бюджет составит до 800 млн рублей в год, объём производства — до 120 тысяч тонн переработанной макулатуры и 105 тысяч тонн готовой продукции.