Москва, 22 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Самыми опасными продуктами питания, вызывающими пищевые отравления, — это салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, фрукты и овощи и др., сообщили 22 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

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С этими продуктами питания могут передаваться возбудители таких инфекций, как сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней.

Также причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней могут стать пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах питания или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Чтобы не нанести вред здоровью, ведомство рекомендует соблюдать правила хранения продуктов питания и блюд, приготовленных из них. А в случае отравления немедленно обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, меры профилактики по предотвращению отравления ядовитыми растениями опубликовал Роспотребнадзор

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