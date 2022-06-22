Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Геополитический конфликт на Украине имеет шансы перерасти в состязание на выносливость между ЕС и Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«На каком-то этапе это превратится в своеобразную игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — сказал американский лидер.

Байден также заявил о необходимости дальнейшей помощи киевскому режиму. Также он отметил, что не боится возможных разногласий между союзниками США на почве серьезных экономических и политических потрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика нынешней администрации США может спровоцировать конфликт глобального масштаба.

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