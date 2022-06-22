Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии оконфузился, отправив в Литву вместо обещанных тысяч военных 50 человек. Об этом пишет обозреватель американского издания Politico Мэтью Карничниг.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Он рассказал, что в начале июня Шольц во время посещения Литвы пообещал оказать ей военную помощь.

«Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву «надёжной боевой бригады», подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — сказано в публикации.

Однако вскоре помощники канцлера подкорректировали заявление. Выяснилось, что ФРГ перебросит в Литву лишь 50 человек — штаб подразделения. Остальные военные продолжат нести службу в Германии.