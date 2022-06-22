Владивосток, 22 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» фигурант получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями в сфере строительства.

Гуменюк получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме более 6,9 млн рублей. Деньги передавались за совершение в пользу предпринимателя действий, обеспечивающих со стороны обвиняемого беспрепятственную приёмку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы компаний на электронных аукционах.

Кроме того, с декабря 2018 по февраль 2021 года Олег Гуменюк, будучи главой столицы Приморья, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, фигурант и его защита знакомятся с материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков частично признал свои вину по уголовному делу о получении полуторамиллионной взятки.