В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек
Уфа, 22 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 22 июня сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что ДТП произошло утром 21 июня в Давлекановском районе на втором км автотрассы Давлеканово-Буздяк.
По предварительной информации, автомобиль «Chevrolet Cruze», за рулем которого находился 27-летний мужчина, опрокинулся в кювет. В результате ДТП 29-летняя пассажирка получила не совместимые с жизнью травмы.
«Со слов водителя, авария произошла в момент словесной перепалки со своей пассажиркой, в ходе которого он отвлекся и потерял управление. Известно, что молодые люди планировали пожениться в конце месяца», — сообщил Севастьянов.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП пострадали три ребенка.