Южно-Сахалинск, 22 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. На Сахалине присяжные заседатели признали виновным в убийстве жителя Холмска 1987 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в краевой прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru В суде

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Осужденный, находясь в квартире в селе Яблочное в ночь на 27 июня в ходе ссоры зарезал потерпевшего — удар ножом в грудную клетку повредил сердце. Мужчина скончался от обильного кровотечения на месте.

Присяжные пришли к выводу, что виновный не заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который сознался в убийстве своего 38-летнего знакомого.