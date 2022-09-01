Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Пятая часть Far Cry вскоре появится в сервисе подписки Xbox Game Pass. Об этом 22 июня сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Пользователи платформы смогут добавить в свою библиотеку популярную экшн-игру 1 июля 2022 года. Xbox также сообщила, что уже добавила в каталог такие проекты, как The Shadowrun Trilogy (для «облака» и консолей) и Total War: Three Kingdoms (ПК). Кроме того, 23 июня 2022-го геймеры получат доступ к футбольному симулятору FIFA 22 и «королевской битве» Naraka: Bladepoint.

Напомним, релиз Far Cry 5 состоялся 26 марта 2018 года, реализацией проекта занималась студия Ubisoft Montreal. Действие игры происходит в вымышленном округе Хоуп, расположенном где-то в штате Монтана, США, сюжет рассказывает о противостоянии помощника шерифа и религиозной секты.