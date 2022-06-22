Чебоксары, 22 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом федеральных изменений планируется расширить категорию участников «земских» программ для решения кадровых вопросов в здравоохранении. Речь идёт о выпускниках, которые учились по целевому договору. Соответствующий проект разработал региональный минздрав, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи

Изменения предлагается внести в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В регионе ссылаются на федеральные изменения в отношении трудоустройства выпускников медицинских образовательных учреждений.

«Данные выплаты смогут получить выпускники медвузов и медколледжей, в том числе обучавшиеся по целевому договору, при трудоустройстве в медицинскую организацию, расположенную в месте его проживания — в сельском населённом пункте, либо рабочем посёлке, либо посёлке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек», — говорится в пояснении.

По данным минздрава Чувашии, в 2022 году завершают обучение 173 врача-специалиста, обучавшихся по целевым договорам.

В ведомстве отмечают, что в республике по «земским» программам для врачей и фельдшеров работу получили 578 врачей и 114 сотрудников среднего медицинского персонала. План на 2022 год — трудоустройство 68 врачей и 57 фельдшеров, в настоящее время устроились в сельскую местность по данным программам 10 врачей и 8 сотрудников среднего медицинского персонала.