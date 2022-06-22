Джакарта, 22 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия коронавируса не закончилась, сообщает CNN Indonesia.

ITU Pictures Тедрос Аданом Гебреисус

О встрече президента Индонезии и главы ВОЗ было объявлено министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Пандемия еще не завершена, и мы все еще следим за ней. ВОЗ все еще следит за появлением новых штаммов», — передала Ретно Марсуди слова главы ВОЗ.

Кроме того, Ретно Марсуди заявила, что глава ВОЗ высоко оценил борьбу Индонезии с пандемией COVID-19, включая программу вакцинации, которая оценивается выше среднего показателя по другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президент Джоко Видодо встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.