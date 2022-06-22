Донецк, 22 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Украинское нацисты в течение пяти минут произвели обстрелы Ясиноватой и Киевского района Донецка. Об этом 21 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Также уточняется, что в 08:00 украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли российско-украинскую границу.