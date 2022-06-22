Каракас, 22 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Последствия введённых против России санкций ощущают на себе развивающиеся страны, поэтому санкции нужно отменить. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 21 июня во время выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Венесуэльский лидер отметил, что «государства глобального Юга» страдают из-за экономической ситуации в мире. Её нужно нормализовать.

«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены», — призвал Мадуро.

По его словам, санкции подобны бумерангу, который ударил и по тем странам, которые их ввели, и по остальному миру. Некоторые называют действия ЕС и США экономическим суицидом, добавил он.

Президент Венесуэлы упрекнул европейские и американские элиты за слепоту и глухоту, нежелание видеть реального положения дел из-за гордыни и чувства превосходства, из-за желания отомстить России.

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