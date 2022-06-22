Тбилиси, 22 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) «перешла Рубикон», когда рекомендовала провести «деолигархизацию» в Грузии, заявил журналистам экс-президент республики Георгий Маргвелашвили.

Маргвелашвили Георгий

В ЕК посчитали, что ещё рано давать Грузии статус кандидата в Евросоюз и назвали 12 пунктов, которые нужно выполнить в стране к концу года. Кроме ряда реформ, говорилось о необходимости провести «деолигархизацию».

«Они чётко сказали: шесть месяцев на «деолигархизацию». В переводе на политический язык страны — это досрочные парламентские выборы через шесть месяцев», — заявил Маргвелашвили.

По его мнению, парламентские выборы 2020 года были «нелегитимны». Также он хочет, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» выполнила обещания, данные оппозиции за прекращение бойкота парламента.

Стоит отметить, что в оппозиции в Грузии негативно восприняли рекомендацию ЕК не спешить признавать страну кандидатом на вхождение в ЕС. Вина за это была возложена на правящую партию «Грузинская мечта». До 24 июня будет принято окончательное решение по республике. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозит добиться досрочных выборов.