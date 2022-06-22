Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. США решили ограничить использование противопехотных мин, фактически отказавшись от их применения за пределами Корейского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

Указанный шаг также основывается на желании Вашингтона следовать ключевым положениям Оттавской конвенции от 1997 года о запрещении противопехотных мин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году США запретили использовать мины, которые не могут быть обнаружены с помощью стандартных металлоискателей, часто применяемых военными и гуманитарным саперами.