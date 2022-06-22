Самара, 22 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Из Самары запустят прямые авиарейсы в Казань, затем в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании NordStar.

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Сообщается, что авиакомпания открыла продажу билетов по новым направлениям Красноярск — Казань — Самара и обратно. Полеты будут выполняться летом 2022 года каждую недельно по воскресеньям.

«Время вылета из Самары в Казань 21:00 часов местного времени, время прилета 20:50 часов по местному времени. Вылет из Казани в Красноярск в 21:50 часов по местному времени, прилет в 6:05 часов следующего дня по местному времени», — сообщает пресс-служба.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737−800.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре открыли Единый центр компетенций специальной связи.