Кабул, , 08:23 — REGNUM Союз мясников Герата сообщает, что до 6 тыс. голов крупного рогатого скота ежедневно контрабандой вывозятся из провинции в Иран и Пакистан, пишет Shafaqna.

По данным профсоюза, объем контрабанды скота из провинции удвоился по сравнению с прошлым годом, при этом 60 процентов контрабанды направляются в Иран и 40 процентов в Пакистан.

Абдул Кадир Рахимзаде, глава Союза мясников Герата, сказал: «По статистике, которую мы получаем, ежедневно от пяти до шести тысяч голов скота контрабандой вывозятся из провинции Герат в соседние страны».

Контрабанда скота также привела к росту цен в провинции Герат. Цена килограмма мяса увеличилась почти на двести афгани. Мясники говорят, что рост цен на мясо негативно сказался на их бизнесе.

Мясник Абдул Гафур сказал: «Мясо дорогое, люди не могут его купить. Если они даже и покупают его, то покупают меньше, и наши продажи и наша прибыль снижаются».

«В прошлом году мы могли есть мясо два или три раза в неделю, сейчас я покупаю мясо только потому, что у меня сегодня гость», — сказал Мохаммад Исмаил, житель Герата.

Сотрудники службы безопасности Герата говорят, что они приняли меры на границе для предотвращения контрабанды скота в соседние страны. По данным полиции Герата, в провинции пока никто не был арестован за контрабанду скота.

«Силы безопасности в пунктах пограничного перехода и постах на выезде из города готовы предотвратить контрабанду скота», — заявил Махмуд Шах Расули, представитель полицейского управления Герата.

Домашний скот из соседних провинций ежедневно перевозится в Герат, а оттуда контрабандой вывозится в соседние страны. По данным гератского союза мясников, скот доставляется грузовиками к иранской и пакистанской границе, после чего контрабандой перегоняется в эти страны.

Ходят слухи, что говядина перерабатывается в Пакистане и экспортируется под видом пакистанского продукта в арабские страны, в том числе в ОАЭ.