Кабул, , 08:23 — REGNUM При землетрясении, которое произошло в юго-восточных афганских провинциях Пактика и Хост, погибли как минимум 120 человек. Об этом 22 июня рассказал глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери.

Землетрясение Yaelo

«По предварительной информации <…>, в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел», — приводит его слова РИА Новости.

Также Насери добавил, что в данный момент группы организации прибыли в район Гиян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло ранним утром 22 июня в некоторых частях Афганистана и Пакистана.