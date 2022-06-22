Норильск, Красноярский край, 22 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли противоправную деятельность сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что 33-летний мужчина, находившийся в следственном изоляторе Норильска, склонял сокамерников к вступлению в украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он призывал их к участию в боевых действиях против военнослужащих ДНР и совершению терактов в государственных учреждениях. В октябре 2021 года против мужчины были возбуждены уголовные дела.

Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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