Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM Суд Петропавловска-Камчатского признал виновными двух иностранцев в изнасиловании несовершеннолетней девушки-инвалида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в краевой прокуратуре.

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В октябре 2021 года мужчины воспользовались беспомощностью подростка и изнасиловали её в гараже.

Иностранцев суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 62-летней соседки по общежитию. Вину задержанный не признает.