* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:19 — REGNUM Местные источники в провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, а затем расстреляли мирного жителя в селе Паватуезда Хендж.

Мужчину звали Файзулла, он занимался добычей в Изумрудных горах, пишет «8 Собх».

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали Файзуллу, когда он шел домой с шахты, а затем просто расстреляли на обочине. Источники утверждают, что этот человек занимался тяжелым трудом в шахте по добыче изумрудов и не был связан ни с одной группировкой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее задерживали, пытали и расстреливали гражданских лиц в Панджшере по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.