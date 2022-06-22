Вашингтон, 22 июня 2022, 08:19 — REGNUM Нельзя допускать переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время мемориальной акции «Свеча памяти» в Вашингтоне, посвященной 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Антонов подчеркнул, что несмотря на победу Красной Армии в борьбе с нацизмом, он снова пустил корни, теперь уже на территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День памяти и скорби пройдут две акции: «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Свою программу для этого дня подготовил музей Победы на Поклонной горе, посетить его можно будет бесплатно.