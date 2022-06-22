Владивосток, 22 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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23 июня 2021 года обвиняемый, действуя с другим фигурантом, который находится в международном розыске, похитил предпринимателя у дома по улице Амурская во Владивостоке с целью вымогательства 1,5 тыс. долларов. План похищения и вымогательства был придуман подельником.

Обвиняемый находился за рулем автомобиля, второй соучастник пригласил потерпевшего в автомобиль для разговора. Когда потерпевший отказался передать деньги, инициатор вымогательства сдавил его шею руками и задушил жертву. Тело обвиняемые вывезли в безлюдное место в районе улицы Снеговой.

После того, как потерпевший пропал, в полицию обратились его родственники. Оперативники установили подозреваемых в преступлении. Один из них задержан, второй скрылся. С участием первого проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он показал, где спрятано тело потерпевшего.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края 8 июня известила об окончании расследования уголовного дела в отношении троих жителей Петровск-Забайкальского, похитивших сироту с целью вымогательства.