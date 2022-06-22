Луганск, 22 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинскими нацистами в ходе этого обстрела было выпущено по Стаханову две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков.