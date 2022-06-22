Москва, 22 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В боях на Украине принимает участие спецназ Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Об этом сообщил американский наёмник, переписку с которым опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.

ВСУ

Рассказывая о ситуации в рядах ВСУ на Украине, боевик описал случай с гибелью британского спецназовца SAS. По его словам, украинские войска постоянно стреляют по своим.

«Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — цитирует слова наёмника РИА Новости.

Агентство напоминает, что сотрудник российских силовых структур рассказал о прибытии на Украину двух десятках спецназовцев SAS, получивших известность благодаря работе на протестных митингах, убийствах политиков и подготовке терактов.