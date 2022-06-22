Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Лучшим вратарём регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба НХЛ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Шестёркин получил приз «Везина трофи». В борьбе за награду он опередил шведского вратаря «Калгари Флэймз» Якоба Маркстрёма и финского голкипера «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сароса.

Шестёркин сыграл 53 матча в регулярном чемпионате, в которых его команда одержала 36 побед. 26-летний вратарь провёл шесть матчей «на ноль». В среднем за игру он пропускал 2,07 шайбы, что стало лучшим показателем в лиге. Процент отражённых бросков составил 93,5%.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли четвёртое место в Восточной конференции и впервые с 2017 года вышли в плей-офф, где дошли до финала Восточной конференции.

Шестёркин стал третьим российским вратарём, получившим «Везина трофи». Ранее обладателем награды дважды становился Сергей Бобровский (2013, 2017), один раз — Андрей Василевский (2019).