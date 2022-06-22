Кабул, , 08:15 — REGNUM Местные источники сообщили газете «8 Собх», что в уезде Тайвара разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала учителя. Учителя зовут Абдулла, и он является жителем кишлака Зайнуруз уезда Тайвара.

Согласно источникам, местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были настроены против него лично и задержали его без всякой причины, злоупотребив своими полномочиями.

Местные старейшины и семья учителя умоляли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустить его, но те проигнорировали эти просьбы.

Почти два месяца назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мохаммада Усмана Малекзада, бывшего командира народного восстания в этом районе, и его племянника Залмая по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления, и до сих пор не освободили их.