Вашингтон, , 08:14 — REGNUM США должны наращивать масштабы переработки нефти, чтобы улучшить ситуацию на топливном рынке. Об этом заявил американский президент Джо Байден 21 июня на брифинге.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, утверждения об отсутствии такой необходимости в корне неверны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Джо Байден письменно обратился к нефтегазовым компаниям с требованием должны объяснить причины повышения цены на нефть в США и снижения поставок нефтяной продукции на внутренний рынок.

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