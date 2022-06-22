Вашингтон, 22 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. США должны наращивать масштабы переработки нефти, чтобы улучшить ситуацию на топливном рынке. Об этом заявил американский президент Джо Байден 21 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, утверждения об отсутствии такой необходимости в корне неверны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Джо Байден письменно обратился к нефтегазовым компаниям с требованием должны объяснить причины повышения цены на нефть в США и снижения поставок нефтяной продукции на внутренний рынок.