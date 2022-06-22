Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрит апелляцию по делу о квартире бывшего вице-губернатора Веры Башировой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда, заседание по данному вопросу назначено на 6 июля.

Суд

Ранее прокурор потребовал взыскать с экс-чиновницы неосновательное обогащение, поскольку жилье в Оренбурге было получено при отсутствии нуждаемости в предоставлении квартиры, установлении факта отсутствия постановки на учёт. В иске указывалось, что квартира приобретена без законных оснований.

Ленинский районный суд Оренбурга пришел к выводу, что требования о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости незаконно приобретенного имущества (свыше 6 млн рублей) подлежат удовлетворению. С таким решением не согласились лица, участвующие в деле, и обратились с апелляционными жалобами.

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