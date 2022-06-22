Кабул, , 08:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло ранним утром в среду, 22 июня, в некоторых частях Афганистана и Пакистана, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясениянаходился в 44 км от города Хост. Оперативных сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По данным Reuters, толчки ощутили почти 119 миллионов человек в Афганистане, Пакистане и Индии.

«Толчки были сильными и продолжительными», — написал житель Кабула на странице в Twitter Европейской и средиземноморской геологической службы.

Житель Пешавара на северо-западе Пакистана также назвал землетрясение «сильным».