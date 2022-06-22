Ульяновск, 22 июня 2022, 08:13 — REGNUM В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 21 июня лабораторно подтверждено 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было сутками ранее, 20 июня.
Всего с начала пандемии в области сделано 2 139 008 лабораторных исследований на коронавирус.
Отметим, что менее 20 случаев заражения инфекцией SARS-CoV-2 выявляется в Ульяновской области последнюю неделю, с 15 по 21 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус выявлено у 203 493 жителей Ульяновской области, из них выздоровели 198 468 человек (97,53%), умерли 4712 ковидных больных.
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