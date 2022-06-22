Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации ведомства, 21 июня лабораторно подтверждено 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было сутками ранее, 20 июня.

Всего с начала пандемии в области сделано 2 139 008 лабораторных исследований на коронавирус.

Отметим, что менее 20 случаев заражения инфекцией SARS-CoV-2 выявляется в Ульяновской области последнюю неделю, с 15 по 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус выявлено у 203 493 жителей Ульяновской области, из них выздоровели 198 468 человек (97,53%), умерли 4712 ковидных больных.

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