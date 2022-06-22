Кабул, , 08:13 — REGNUM Источники в провинции Пактия сообщают об ударе беспилотника по пограничным силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но местные официальные лица талибов отрицают нападение.

По сообщению Tasnim, местные источники заявили, что 2-я пограничная бригада 203-го корпуса «Мансури» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была атакована беспилотником. Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обстреляны с воздуха.

Источник на условиях анонимности сообщил газете «Эттелаате-Руз», что нападение последовало за словесной перепалкой на границе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками в уезде Данд Ва Патан провинции Пактия.

Однако Халекьяр Ахмадзай, глава отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии, опроверг сообщения о нападении на пограничные силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее на границе неоднократно возникали трения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими силами.